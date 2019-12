Nel centro storico di Matino la sesta edizione del presepe vivente

Matino è in fermento per la nuova edizione del Presepe Vivente, organizzato per il sesto anno consecutivo dall’associazione “Amici del Presepe di Matino”, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale, con il patrocinio del Comune di Matino e della Provincia di Lecce.

La manifestazione, che anima il centro storico della cittadina salentina, è stata presentata nella sala Scuderie del Tufo di Palazzo Marchesale a Matino, da Giorgio Toma, sindaco di Matino, Lucetta Barone, assessore comunale alla Cultura, Massimiliano Romano, consigliere provinciale delegato alle Associazioni, Luca Cataldo, presidente dell’associazione “Amici del Presepe” e Giovanna Marchio, dirigente dell’Istituto comprensivo di Matino.

La macchina organizzativa di questa sesta edizione conta anche sulla partecipazione di numerose associazioni del territorio, con capo fila la Proloco di Matino, e sulla presenza di volontari. Il presepe vivente si svolgerà per tre giorni, il 26 e il 29 dicembre ed il 5 gennaio, dalle 18 alle 21, nel centro storico di Matino, secondo un itinerario che gli organizzatori rinnovano ogni anno, con l’obiettivo di far conoscere ai cittadini e ai visitatori tutta la parte più antica e suggestiva della cittadina salentina.

Quest’anno, in particolare, si entrerà da via Del Tufo, per poi immettersi in via San Lorenzo, una delle strade più caratteristiche del centro storico matinese, da cui si potrà raggiungere la Chiesetta dell’Immacolata, oggi proprietà di privati, riaperta al pubblico dopo moltissimi anni per la rappresentazione dell’Annunciazione.

Ammirata la prima scena si proseguirà attraversando un affascinante giardino molto antico, in cui sembrerà di ritornare indietro nel tempo.

Il percorso proseguirà, quindi, attraverso via Vittorio Emanuele II e via Crocefisso, dove si potranno ammirare le tradizionali scene del presepe allestite in case, frantoi, forni ed animate dagli alunni dell’Istituto comprensivo, fino all’allestimento finale della Natività, collocata in una grotta naturale, all’interno di uno dei palazzi antichi del centro storico.

“In questi anni, la manifestazione si è consolidata, registrando, con i suoi 15mila visitatori, un crescente successo di pubblico. È una iniziativa che continua a coinvolgere ed unire l’intera comunità: amministratori locali, cittadini, volontari delle associazioni. Per Matino e, quindi, per il Salento, è un’occasione importante per far riscoprire e valorizzare il patrimonio artistico e culturale rappresentato dal centro storico e, al tempo stesso, un veicolo di promozione turistica”, ha sottolineato il consigliere provinciale Massimiliano Romano.

“Mi preme ringraziare tutti coloro che anche quest’anno hanno garantito un evento di grande portata organizzativa. Un ringraziamento doveroso all’associazione Gli amici del Presepe e al suo presidente Luca Cataldo che, con tanto impegno e sacrificio, hanno garantito questa nuova edizione, la sesta. In simbiosi con la Proloco del presidente Cosimo Venceslao, le associazioni locali, i cittadini e l’Amministrazione comunale, il centro storico farà ancora una volta da cornice ad uno scenario spettacolare, con un percorso ricco di novità e nuove location. La corposa partecipazione di tanti figuranti, sintomo della simbiosi ormai consolidata tra tutte le componenti, garantirà una massiccia partecipazione. Una nuova occasione per scoprire le bellezze di questo bellissimo borgo, ormai da tempo meta di tantissimi turisti locali e non, ed a ragione inserito tra i 100 borghi più belli d’Italia. Una menzione speciale, infine, all’Istituto Comprensivo di Matino e alla sua dirigente Giovanna Marchio per la grande disponibilità, oltre che all’assessore alla Cultura Lucetta Barone, al sindaco Giorgio Toma, al vice sindaco Fabrizio Coluccia e a tutta l’Amministrazione comunale”, ha aggiunto Romano.