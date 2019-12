Festa a Corigliano d’Otranto, nella giornata di ieri, per Annamaria Paglialonga, da tutti conosciuta semplicemente come “nonna Maria”. Nata a Soleto, si è trasferita in paese dopo le nozze con Carlo Mangia nel 1952. Dal matrimonio sono nati tre figli: Nicola (70 anni), Ada (63) e Pina (57). Nonna Maria ha 4 nipoti e 3 pronipoti.

Nella sua abitazione, si sono ritrovati amici, parenti, vicini di casa, il parroco e la prima cittadina, Dina Manti, per il taglio della torta offerta dal Comune.