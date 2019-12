Violento tamponamento sulla Supersano-Ruffano: paura per una famiglia

L’incidente nella serata di ieri sulla provinciale 362 che collega Supersano a Ruffano.

Paura nella serata di ieri, a Supersano, per una famiglia rimasta coinvolta in un brutto incidente, causato da un tamponamento sulla strada provinciale 362 che collega a Ruffano.

L’impatto si è verificato a poche centinaia di metri dal centro abitato, mentre una vettura con a bordo una donna e i suoi bambini stava facendo rientro nella propria abitazione. In circostanze che stanno verificando le forze dell’ordine si sarebbe verificato il tamponamento con un’altra vettura.

Sul posto, immediati i soccorsi del 118, del personale della Protezione civile e, per i rilievi, dei carabinieri. Sembra che i conducenti delle due vetture non abbiano fortunatamente riportato gravi conseguenze, così come i piccoli passeggeri di una delle due auto.