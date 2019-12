Botti illegali in garage, dopo l'arresto scatta la revoca della licenza

Il provvedimento della Prefettura è scattato su richiesta della polizia.



Dopo l'arresto scatta anche la revoca della licenza di pirotecnico. Il provvedimento riguarda il 56enne di Sannicola, finito in manette insieme al figlio il 4 dicembre scorso a seguito del ritrovamento da parte della polizia di Gallipoli di un laboratorio abusivo per la fabbricazione di fuochi e botti nel box della sua abitazione.

In quella circostanza gli agenti del Commissariato avevano rinvenuto e sottoposto a sequestro penale 100 Kg di materiale pirotecnico non classificato ed oltre 80 confezioni che contenevano tutto il necessario per la produzione dei manufatti.

La valutazione della condotta oltremodo pericolosa per la sicurezza pubblica tenuta in tale occasione da uno dei due arrestati, titolare di licenza di pirotecnico, la denuncia all’Autorità Giudiziaria nel marzo del 2018, sempre per detenzione abusiva di materiale esplodente, nonché una condanna per accensioni ed esplosioni pericolose riportata nel 2012, hanno consentito alla locale Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale di chiedere e di ottenere dalla Prefettura di Lecce la revoca della licenza di cui era titolare dal 2000. La notifica di tale provvedimento è stata effettuata dai poliziotti del Commissariato di Gallipoli nella giornata di ieri.