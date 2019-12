Lecce protagonista su Rai Storia: il video della puntata

Grande successo ieri sera per "Storia dellenostre città", programma di Rai Storia: protagonista della puntata Lecce.



Qui il link per rivedere la puntata

I telespettatori hanno attraversato i momenti storici fondamentali che hanno segnato l'identità di Lecce, consegnandoci le opere monumentali che ancora oggi sono simbolo e patrimonio dei leccesi. E poi poesia, letteratura, tradizioni, come l'arte della scultura della pietra leccese, e un "dizionario minimo" del nostro dialetto, per non lasciare inesplorato il nostro prezioso patrimonio linguistico.