Messa e pranzo con gli anziani, l'iniziativa del Commissariato di Gallipoli

Protagonisti gli anziani della parrocchia Sna Lazzaro.

Una giornata insieme agli anziani della parrocchia “San Lazzaro” per manifestare la vicinanza ad una categoria particolarmente vulnerabile e regalare anche un'esperienza “diversa” in occasione delle feste natalizie che spesso ne acuiscono la sensazione di solitudine. E l'iniziativa del Commissariato di Gallipoli guidato dal vicequestore Monica Sammati che ha voluto mettere in campo il concetto di “polizia di prossimità”, a cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza già da anni si ispira nello svolgimento dell’attività di prevenzione dei reati pensando agli anziani della parrocchia di “San Lazzaro” di Gallipoli, a cui il Commissariato territorialmente appartiene.

L’iniziativa si è svolta nella giornata di ieri 17 dicembre in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Lazzaro e ha previsto a metà mattinata la celebrazione eucaristica a cura del parroco Don Piero Luigi Strafella, a cui hanno preso parte una aliquota di rappresentanza della Polizia di Stato, gli anziani fedeli ed i loro parenti. A seguire, la dirigente Sammati, ha fornito utili consigli su come difendersi contro le truffe di cui spesso gli anziani sono vittime.