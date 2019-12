Pizza solidale con gli amici di "Zampalibera": appuntamento ad Alessano

Il ricavato sarà devoluto per il sostegno dei piani di sterilizzazione di cani e gatti.



Pizza solidale con gli amici di "Zampalibera". Appuntamento venerdì 20 dicembre alle 20,30 presso il ristorante "Da Enzo" ad Alessano per una serata di beneficenza in compagnia del comico Andrea Baccassino. Il ricavato sarà devoluto per il sostegno dei piani di sterilizzazione di cani e gatti.

Info e prenotazioni al 3806833085 oppure al 3334724904