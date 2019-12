Promozione, il Racale è campione d'inverno

Il Racale si conferma campione d’inverno vincendo con un tennistico 7 a 1 l’ultima gara del girone d’andata contro il mal capitato Uggiano.

Al giro di boa, la formazione di mister Sportillo consolida il primato con 37 punti in classifica, frutto di 12 vittorie, un pareggio e due sconfitte. Trenta i gol fatti, mentre solo 8 le reti subite dalla miglior difesa del torneo.

Prima delle inseguitrici il Matino allenato dal tecnico Beppe Branà. La squadra della presidentessa Costantino, distante dal vertice solo 4 lunghezze, con il successo per 2 a 0 sul Manduria, scivolato al quarto posto, si conferma avversario temibile e attivissimo sul mercato calciatori con l’acquisto dell’attaccante Richella, prelevato dal Martina di Eccellenza.

In terza posizione avanza l’Ostuni, vittorioso nettamente in casa contro il Veglie, rivoluzionato ma ancora in difficoltà. La formazione salentina guidata da mister Tondi, giovedì 19 tornerà in campo, per l’ultima mezz’ora della sfida contro il fanalino di coda Uggiano, sospesa per pioggia, e valida per il 12°turno di campionato.

Successi importanti tra le leccesi, per il Maglie di Portaluri nel derby contro il Campi e per il Novoli del neo mister Cornacchia ai danni del Carovigno. Tre punti e aggancio playoff per il Taurisano sul campo del Sava, mentre prosegue la crisi della Salento Football Leverano battuta dallo Scorrano nello scontro diretto disputato tra le mura amiche e dell’Aradeo sconfitto dall’Avetrana.

Tra i cannonieri, dopo 15 giornate, Doukourè del Matino conserva la vetta a quota 12 reti, seguono a 11 marcature Birtolo, Caruso e De Giorgi.

Classifica: Racale 37, Matino 33, Ostuni 31, Manduria 30, Taurisano 26, Maglie 25, Sava e Avetrana 24, Novoli 18, B.Campi 17, DC Scorrano 14, Aradeo 13, Carovigno 11, SF Leverano 10, Veglie 7, Uggiano 3.