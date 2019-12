Al Fondo Verri la XIX edizione de "Le Mani e l'Ascolto"

Rassegna di incontri con il pianoforte tra parole e suoni al Fondo Verri: appuntamenti il 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30 dicembre 2019 e il 2, 3, 4, 5, 6 gennaio 2020.

L’apertura della XIX edizione della rassegna Le Mani e l’Ascolto - mercoledì 18 dicembre, alle 19.30 nella saletta del Fondo Verri in via Santa Maria del Paradiso 8, a Lecce - è dedicata al ricordo di Toni Robertini, musicista, giornalista, saggista e animatore, con i sodali della Mela d’Oro, del Collettivo Musicale Terra d’Otranto e di Bandaid – della lunga stagione di ricerca musicale che ha caratterizzato la città di Lecce tra gli anni Settanta e Ottanta. Intervengono il critico musicale Pierfrancesco Pacoda e Mino Toriano che presenterà le tracce di un nuovo disco di Bandaid.

“Le Mani e l’Ascolto” è appuntamento consueto nel cartellone dell’Amministrazione Comunale di Lecce per le festività del Natale e del Capodanno- con la sua XIX edizione rinnova e conferma la vocazione e il desiderio dell’Associazione Culturale Fondo Verri di essere luogo di costruzione creativa, una tensione di ricerca che attraversa i generi, i modi d’espressione, l’arte con le sue “con-fusioni” esistenziali e con il rigore che interviene a fare stile, segno e lingua.

Tredici serate tra il 18 dicembre 2019 e il 6 gennaio 2020 realizzate nell'ambito del progetto “Terre- Lab.Oratori – le persone, i luoghi, le arti, la poesia” con il sostegno e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Lecce (Assessorato allo spettacolo e al turismo).

Due le mostre che faranno da cornice agli incontri dal 15 al 23 dicembre, “ProGramma - Mathematical Code_Codex Atlanticus. Un filo sottile lungo 50 anni” di Beppe Piano e dal 27 al 5 gennaio “Women” di Emilia Ruggiero.

Ospiti della rassegna: il giornalista Pierfrancesco Pacoda, il musicista Mino Toriano. Il poeta Gianluigi Gherzi. Il cantautore Alessio Lega con il fisarmonicista Guido Baldoni. Il critico Michelangelo Zizzi con lo scrittore Giuseppe. Il saggista Giancarlo Vistilli. La scrittrice Valentina Perrone. La cantante Serena Spedicato con Emanuele Coluccia ai sassofoni e Giuseppe Magagnino al pianoforte. La poetessa Eleonora Nitti Capone con Samuel Mello all’oud e Andrea Gerardi alla chitarra elettrica. I performer Fabio Siciliani con Raffaele Vasquez, e il pianista Mauro Tre. Lo scrittore Andrea Martina e l’ensamble musicale The Buskers con Giancarlo Picci, voce; Luca Congedo, flauti e Vincenzo Urso, chitarra per l’omaggio all’Ulysses di James Joyce. La poetessa Stefania Ruggeri. La soprano Valentina Madonna con il pianista Domenico Balducci e Nicola Santoro per l’omaggio a Astor Piazzolla. Il poeta Gianluigi Gherzi, il cantautore Alessio Lega con il fisarmonicista Guido Baldoni. Il critico Michelangelo Zizzi con lo scrittore Giuseppe, il saggista Giancarlo Vistilli. La scrittrice Valentina Perrone. La cantante Serena Spedicato con Emanuele Coluccia ai sassofoni e Giuseppe Magagnino al pianoforte. La poetessa Eleonora Nitti Capone con Samuel Mello all’oud e Andrea Gerardi alla chitarra elettrica. Il performer Fabio Siciliani con Raffaele Vasquez e il pianista Mauro Tre. Lo scrittore Andrea Martina e l’ensamble musicale The Buskers con Giancarlo Picci, voce; Luca Congedo, flauti e Vincenzo Urso, chitarra per l’omaggio all’Ulysses di James Joyce. La poetessa Stefania Ruggeri. La soprano Valentina Madonna con il pianista Domenico Balducci e Nicola Santoro per l’omaggio a Astor Piazzolla. Il narrastorie Rocco Boccadamo, l’attore Antonello Taurino. La scrittrice Maria Pia Romano e la cantantautrice Francesca Romana Perrotta. La poetessa Irene Ester Leo accompagnata al pianoforte da Ilario Marra. Il chitarrista Marco Poeta accompagnato da Claudio Mangialardi al contrabbasso e dalle percussioni di Roberto Chiga. La scrittrice Milena Magnani e il performer Luca Tommasicchio. Chiudono la rassegna i musicisti Giorgia Santoro e Fabrizio Piepoli.

IL PROGRAMMA

L’apertura e le serate - dicembre 2019

La rassegna continua giovedì 19 dicembre, alle 19.30, una serata tutta dedicata alla poesia con la presentazione della raccolta di versi “Ti aspetto nella mia casa a disordinare” del poeta, scrittore, attore e regista teatrale Gianluigi Gherzi edita da Anima Mundi.

Venerdì 20 dicembre, alle 19.30, Alessio Lega e Guido Baldoni presentano il recital “Fabrizio De Andrè per voce e fisarmonica”.

Sabato 21 dicembre, alle 19.30, la presentazione a cura di Michelangelo Zizzi della raccolta di racconti “Drammaturgia degli invissuti” di Giuseppe Cristaldi e Oliviero Malaspina, edita da Fallone editore.

Venerdì 27 dicembre, alle 18.30 la presentazione del libro “La pelle in cui abito” (Laterza) scritto da Kader Diabate con Giancarlo Vistilli. Alle 19.30, in apertura la presentazione del libro di Valentina Perrone, “Il mare in base al vento”, Kimerik edizioni e, a seguire, il recital-concerto “Le voci di Genova” della cantante Serena Spedicato con la partecipazione di Emanuele Coluccia ai sassofoni e Giuseppe Magagnino al pianoforte.

Sabato 28 dicembre, alle 19.30, in apertura la presentazione del libro “Primo fuoco” di Eleonora Nitti Capone edito da Musicaos la lettura dei versi sarà accompagnata da Samuel Mello (Oud) e Andrea Gerardi (chitarra elettrica e ambientazione sonora). A seguire, la performance di Fabio Siciliani, voce e Raffaele Vasquez, pianoforte. Chiude la serata un solo del pianista Mauro Tre.

Domenica 29 dicembre, alle 19.30, in apertura la presentazione del libro “La terza stagione” di Andrea Martina edito da Esperidi e, a seguire, un omaggio alla musica irlandese e al genio letterario di James Joyce con un reading musicale ispirato all’”Ulysses” con The Buskers: Giancarlo Picci, voce; Luca Congedo, flauti e Vincenzo Urso, chitarra.

A chiudere idealmente l’attività 2019 del Fondo Verri, lunedì 30 dicembre, alle 19.30, la lettura a cura di Stefania Ruggeri dei versi raccolti nel libro “La luce non è spenta il varco non è attivo” edito da Lieto Colle e, a seguire, il concerto “Per aspera ad astor”, omaggio ad Astor Piazzolla, l’ideatore del Tango Nuevo, a cura di Astor duo. Introduce il concerto del soprano Valentina Madonna e del pianista Domenico Balducci, il musicologo Nicola Santoro.

Gli appuntamenti 2020

La serata di giovedì 2 gennaio, alle 19.30, si aprirà con la presentazione del libro “Zia Valeria” di Rocco Boccadamo edito da Spagine, e, a seguire, Antonello Taurino presenta un’anteprima del suo nuovo lavoro teatrale “Sono bravo con la lingua, Una storia di fonemi, idiomi, linguistica e computer”.

Venerdì 3 gennaio, alle 19.30, una serata tutta al femminile con la presentazione del libro di Maria Pia Romano “Donne in apnea” edito da Il Grillo editore e il recital musicale della cantantautrice Francesca Romana Perrotta.

Sabato 4 gennaio, alle 19.30, sul palchetto del Fondo Verri, Irene Ester Leo accompagnata al pianoforte da Ilario Marra presenta il libro di poesia “Fuoco bianco” edito da Capire edizioni. A seguire il concerto “Binario tre. Storie dalla Grecìa Salentina” con il chitarrista Marco Poeta accompagnato da Claudio Mangialardi al contrabbasso e dalle percussioni di Roberto Chiga.

Domenica 5 gennaio, un appuntamento al mattino, alle 11.00 con la presentazione de “Il circo capovolto” di Milena Magnani riedito da Kurumuny con l’autrice l’organetto di Donatello Pisanello. A sera, alle 19.30, l’appuntamento è con la poesia e la performance per voce e contrabbasso di Luca Tommasicchio in “Starnuto Nolente”.

La chiusura lunedì 6 gennaio, alle 19.30, in apertura la presentazione a cura di Giorgia Santoro di una nuova edizione in inglese della guida salentina sui cammini della via Francigena. A seguire il recital Like a wind song con Fabrizio Piepoli - voce, pianoforte, chitarra elettrica - musiche di Sandy Denny, Judee Sill, Nick Drake, Roy Harper, Bill Fay, Linda Perhacs, Shelagh McDonald, Joni Mitchell, Fabrizio Piepoli.