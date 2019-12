"Alchimie" alla Distilleria De Giorgi, i nuovi appuntamenti

Alla Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce proseguono le attività del progetto Alchimie.

Mercoledì 18 dicembre (ore 19 - ingresso libero) spazio alla presentazione del volume "La comunità come risorsa. Epistemologia, metodologia e fenomenologia dell'intervento di comunità" (Armando Editore) di Salvatore Colazzo e Ada Manfreda. Dialogano con gli autori Raffaele G. Gorgoni e Roberto Maragliano. Negli ultimi anni anche in Italia si è sviluppata l’esigenza, in ambito pedagogico, di approfondire i temi della comunità, messa in questione da decenni di politiche liberiste che, esaltando l’individuo e le sue prerogative, fanno apparire i legami comunitari più come un impedimento che come un’opportunità. Il libro disegna il senso di una pedagogia di comunità interessata a rendere i gruppi sociali più consapevoli di sé e più competenti a interloquire criticamente e in maniera propositiva con le istituzioni.

Giovedì 19 dicembre (ore 20:30 - ingresso libero) Enza Pagliara e Dario Muci, in collaborazione con Astràgali Teatro, proporranno "La Santa Allegrezza - Canti e racconti del Natale nella tradizione popolare salentina". Un viaggio di parole e musica che da Betlemme ci porterà nelle nostre case, al profumo di pittule, ai suoni della pastorale. Un viaggio per rivivere insieme la magia di quella notte, in compagnia di pastori, magi e "Mamminieddhi zuccarati". Prima del concerto, come ogni giovedì (dalle 16 alle 20), inoltre, nella Sala uffici appuntamento con il "microfono aperto" dell’Archivio Sonoro di Comunità a cura di Teatro Zemrude.

Venerdì 20 dicembre (ore 19 - ingresso libero) lo scrittore Antonio Errico presenterà, dialogando con Fabio Tolledi, il nuovo romanzo "Peccata" (Manni Editori). Le confessioni di dieci donne e dieci uomini si intrecciano in un Sud senza tempo tra amore e sofferenza, dannazione e salvezza, menzogne e desideri. Un romanzo corale, con la vita che scorre in un tempo senza tempo e dieci figure di uomini e donne che confessano le proprie colpe, il male di vivere, le passioni. Sono esistenze che si perdono per sempre in un paese innominato a sud del Sud, dentro un'abbazia, mentre fuori cade la neve e infuria una battaglia. Le storie nella Storia si incontrano e si confondono in una realtà ingovernabile e senza scampo, in pagine forti di luci, colori, tenebre, sofferenze, deliri, furori. La scrittura, con il ritmo di un poema, avvince il lettore che, nell’intreccio, scopre anche l'amore, felicità e dannazione, salvezza e rovina insieme, forza incontrollata, incontrollabile, assoluta. E poi riconosce la morte e la verità insieme alla menzogna e al desiderio e al turbamento. Pagina dopo pagina, chi legge si confronta con le proprie certezze, con le incertezze, con il senso che ciascuno attribuisce alla parola destino.

A San Cesario di Lecce le attività di "Alchimie – la Distilleria De Giorgi residenza artistica di comunità", progetto del Centro italiano dell’International Theatre Institute – Unesco sostenuto da Fondazione con il Sud, incrociano il lungo viaggio di Taotor, azione triennale promossa dalla compagnia salentina Astragali Teatro diretta da Fabio Tolledi, con vari partner, e finanziata dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia. Uno dei più interessanti e imponenti monumenti dell’archeologia industriale pugliese e meridionale, grazie a questo progetto si sta trasformando, sempre di più, in un luogo aperto al teatro, all’internazionalizzazione della scena, alla formazione d’eccellenza e all’inclusione sociale. Alchimie è promosso, in collaborazione con il Comune di San Cesario, da un folto e qualificato partenariato che comprende Astràgali Teatro, Espéro, Teatro dei Veleni, Teatro Zemrude, VariArti e NovaVita.

Info 0832306194 - 3892105991