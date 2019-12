Violenta lite sfocia nel sangue, spunta un coltello: 18enne ferito all'addome

I carabinieri hanno rintracciato e arrestato l’aggressore, un 28enne, per tentato omicidio.

Una violenta lite sfociata nel sangue: è accaduto nella notte, a Massafra, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne del posto, per tentato omicidio. L’uomo, nel corso di uno scontro verbale, per futili motivi, avrebbe estratto un coltello e colpito all’addome un 18enne.

Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito all’ospedale di Taranto, dove veniva operato al polmone e ricoverato in prognosi riservata: fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.