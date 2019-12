Galatone, tutto pronto per la nuova stagione teatrale: il programma

Spettacoli dal 19 dicembre 2019 al 19 aprile 2020.

Partirà il 19 dicembre con il concerto "Suite dei Sensi" dell'Istituto di Cultura Musicale 'J.S.Bach' diretto da Francesco Scarcella, la terza stagione di teatro e musica "Teatri dell'Agire" del Teatro Comunale di Galatone. Un concerto da camera, per voce recitante, quella di Salvatore Della Villa, soprano ed ensemble, in cui la seduzione è declinata in un sorprendente itinerario drammaturgico.

La stagione curata dal direttore artistico Salvatore Della Villa in sinergia con il Comune di Galatone, si avvale, per il secondo anno, della collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese.

La programmazione prevede un calendario di 11 titoli tra classici d'autore, commedie e concerti, e si concluderà il 19 aprile 2020.

A gennaio, sarà in scena "Romeo e Giulietta" dopo il debutto di maggio, per tre giorni di repliche (17-18-19 gennaio), dedicate anche al pubblico scolastico, per una delle opere più iconiche di William Shakespeare, per l'adattamento e la regia di Salvatore Della Villa.

Sabato 1 febbraio, per la sezione dedicata alla musica, è programmato il concerto "Solo quiero imaginar" scritto e arrangiato da Rocco Mastrolia e Checco Leo, il flamenco e la musica americana attraverso i suoni di due chitarre italiane.

Barbara De Rossi e Francesco Branchetti, in scena il 12 febbraio con "Un grande grido d’amore" della drammaturga francese di Josiane Balasko, con la regia dello stesso Branchetti, per una commedia di assoluto divertimento ma anche di grande intelligenza, capace di creare suspance e comicità, incontri di pugilato ed abbracci memorabili, grazie ad un plot vivace ed intelligente.

Ritorna il 21 febbraio, la compagnia romana Seven Cults, con un classico d'autore "Maria Stuarda" da Friedrich Schiller, in cui s'indaga il rapporto di potere tra due donne, la protestante Elisabetta I, regina d'Inghilterra, e la cattolica Maria Stuarda, regina di Scozia.

Un monologo appassionante quello di Iaia Forte, il 6 marzo con "Odissea Penelope" liberamente ispirato all'Odissea di Omero, che con abile trasformismo vocale, veste i panni dei personaggi, coinvolgendo gli spettatori nel gioco teatrale delle metamorfosi, dove gli eroi omerici, privati della loro antichità, diventano grotteschi, brillanti, moderni e profondamente umani.

Sabato 14 marzo per la prima nel Teatro Comunale di Galatone sarà di scena il Burlesque: "Un passato senza veli" un one-woman show in piena regola per raccontarlo, con Giulia Di Quilio/Vesper Julie, attrice e star riconosciuta della scena burlesque italiana, che rievocherà un universo colorato e sensuale, sfuggente e a?ascinante, fatto di lustrini, piume, ventagli, lunghi guanti da s?lare lentamente ma anche di censure, scandali, dimenticanze e grandi rinascite.

Il Teatro del Segno della Sardegna, sabato 28 marzo con "Amori da Palcoscenico" costruirà un dialogo con il pubblico, portando in scena un susseguirsi di scene amorose, giochi, schermaglie, passioni e turbamenti tratti dalle più celebri opere della letteratura teatrale.

Chiuderanno i concerti previsti (1 aprile), Radicando e Nabil Bey con l'omaggio a Domenico Modugno, "Trapunto di Stelle".

Debutteranno durante la stagione teatrale, le due nuove produzioni della Compagnia Salvatore Della Villa, "La Guardia alla Luna" di Massimo Bontempelli (22 marzo) e due atti unici di Luigi Pirandello "L'altro figlio" e "La Giara" (19 aprile).

Partirà inoltre dal 29 dicembre, con "Christmas Carol" de Il Carro dei Comici, la seconda stagione di teatro ragazzi "E' Magia", con 5 titoli in cartellone che faranno vivere un magico mondo di fiabe e universi lontani.

E' inoltre avviata da ottobre la Scuola di Teatro diretta da Salvatore Della Villa, che propone 3 corsi, adulti - bambini e ragazzi - dizione. Un team di insegnanti segue gli allievi in lezioni teorico-pratiche che porteranno all'allestimento dell'esercitazione scenica finale.

19 dicembre 2019 - MUSICA

Istituto di cultura musicale 'J.S.Bach'

SUITE DEI SENSI

direzione musicale Francesco Scarcella

regia Salvatore Della Villa

17-18-19 gennaio 2020 - TEATRO

Compagnia Salvatore Della Villa

ROMEO E GIULIETTA

di William Shakespeare

adattamento e regia Salvatore Della Villa

1 febbraio 2020 - MUSICA

Concerto di Rocco Mastrolia e Checco Leo

SOLO QUIERO IMAGINAR

12 febbraio 2020 - TEATRO

Foxtrot Golf

UN GRANDE GRIDO D’AMORE

di Josiane Balasko

con Barbara De Rossi e Francesco Branchetti

regia Francesco Branchetti

21 febbraio 2020 - TEATRO

Seven Cults

MARIA STUARDA le donne e il potere

da Friedrich Schiller

con Maddalena Emanuela Rizzi, Maria Cristina Fioretti, Roberto Zorzut, Livia Caputo

regia Filippo d’Alessio

6 marzo 2020 - TEATRO

Teatro della Città

ODISSEA PENELOPE

liberamente ispirato all'Odissea di Omero

con Iaia Forte

drammaturgia e regia Giuseppe Argirò

14 marzo 2020 - TEATRO

Giulia Di Quilio in

UN PASSATO SENZA VELI Le Grandi Dive del Burlesque

drammaturgia Valdo Gamberutti

22 marzo 2020 - TEATRO

Compagnia Salvatore Della Villa

LA GUARDIA ALLA LUNA

di Massimo Bontempelli

regia Salvatore Della Villa

28 marzo 2020 - TEATRO

Teatro del Segno

AMORI DA PALCOSCENICO

Giochi, drammi, passioni amorose dai classici del teatro e della letteratura

con Rossella Faa, Marta Proietti Orzella, Stefano Ledda

adattamento e regia Stefano Ledda

musiche dal vivo Rossella Faa

1 aprile 2020 - MUSICA

Radicanto e Nabil Bey

TRAPUNTO DI STELLE omaggio a Domenico Modugno

19 aprile 2020 - TEATRO

Compagnia Salvatore Della Villa

L'ALTRO FIGLIO LA GIARA

di Luigi Pirandello

regia Salvatore Della Villa

Feriali: PORTA ORE 20.30-SIPARIO 21.00

Domenicali: PORTA 17.00-SIPARIO 17.30

Costi Biglietti TEATRO

Platea I settore €14 intero - €12 ridotto - €5 speciale allievo

Platea II settore €10 intero - €8 ridotto

Galleria €6

I biglietti ridotti saranno concessi esclusivamente agli under 30 e over 65.

I biglietti "speciale allievo" saranno concessi esclusivamente agli allievi della Scuola di Teatro 'La Macchina Attoriale'

Costi Biglietti MUSICA

Posto unico €8 - €5 speciale allievo

PRENOTAZIONI E VENDITA DEI BIGLIETTI

I biglietti potranno essere acquistati, presso il botteghino del teatro, una settimana prima di ogni spettacolo, ogni lunedì e giovedì dalle 18 alle 20 oppure dalle ore 19.00 (feriali) e dalle ore 16.00 (domenica) prima di ogni spettacolo.

Le prenotazioni potranno essere effettuate, per tutti gli spettacoli e i concerti, fin da subito. Gli spettatori che prenoteranno il proprio posto per tutti gli otto spettacoli teatrali, avranno diritto al biglietto ridotto. Ciò consentirà di riservare il posto scelto per tutti gli spettacoli.

Se i biglietti saranno acquistati prima del giorno dello spettacolo, sarà applicato il diritto di prevendita di €1,5.

TEATRO COMUNALE DI GALATONE - Via A. Diaz 48 Galatone

Info e prenotazioni:

Compagnia Salvatore Della Villa 329.7155894/327.9860420