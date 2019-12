Alluminio in cucina e rischi per la salute: le risposte della scienza

La Sezione 1 del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA) ha rivalutato la problematica dell’esposizione del consumatore all’alluminio derivante dal contatto alimentare. È stata attualizzata una valutazione del rischio fatta due anni fa. Il Ministero della Salute ha diffuso il parere: bisogna usare la carta di alluminio e altri strumenti da cucina con questo materiale in maniera corretta per evitare rischi. Infatti questo prodotto non è adatto per tutti gli alimenti. Si tratta di una posizione che rispetta il principio precauzionale.

È sempre alta la guardia sull’uso di determinati materiali nelle nostre cucine. È stata fatta una nuova valutazione della sicurezza d'uso dell'alluminio nei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA). Questo elemento metallico che costituisce circa l'8,2% della crosta terrestre assorbito oltre certe soglie nel cibo può creare problemi: le autorità consigliano “materiali alternativi o leghe che minimizzino la cessione”, soprattutto quando abbiamo a che fare con cibi molto acidi o salati, come succo di limone, aceto, alici salate, capperi sotto sale e altro. Questo vale per tutta la carta di alluminio o altro materiale da cucina rivestito con questo materiale. È vero che additivi alimentari, utensili da cucina, farmaci, deodoranti, cibi e bevande contengono alluminio in quantità più o meno rilevanti, ma la presenza eccessiva di questo elemento può essere un problema per la salute. Per quanto riguarda imballaggi e strumenti da cucina bisogna sconfiggere la pigrizia: è necessario leggere correttamente l’etichetta riportata sulle confezioni e capire a quali alimenti sono adatti determinati prodotti di imballaggio o contenitori. Inoltre, gli alimenti nell’involucro possono essere conservati oltre le 24 ore solo in frigo o nel congelatore. È assolutamente sconsigliato il riutilizzo di contenitori di alluminio monouso. Un’altra regola è quella di evitare di graffiare le padelle durante il loro utilizzo, ad esempio con forchette, perché lo sgretolarsi di questa materia mette a rischio la salute. Naturalmente bisogna ricordarsi di non pulire l’alluminio con prodotti abrasivi.

ALLUMINIO MOLTO UTILIZZATO, MA TRANSITA NEGLI ALIMENTI

È normale che avvenga il transito del materiale dagli utensili (padelle, contenitori e altro) all'alimento, attraverso l'usura di tipo chimico o fisico. Quindi una determinata quantità finisce nel nostro organismo.

In cucina e nella ristorazione l'alluminio è uno dei materiali più utilizzati grazie a un'ottima conduzione termica, tipicizzata da uniformità ed efficacia. Ma si tratta di un materiale che facilmente può essere danneggiato rilasciando particelle nel cibo. È in corso una valutazione del rischio da parte del Ministero della Salute. Lo ha chiesto la Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN), alla luce della relazione finale dello studio svolto dal Laboratorio nazionale di riferimento (LNR) dell’Istituto Superiore di Sanita? (ISS), riguardante la cessione di alluminio da parte di materiali a contatto con alimenti e/o la conseguente esposizione alimentare per le diverse fasce di eta?. Assorbire troppo alluminio fa male al sistema muscolo scheletrico e al cervello.

ALLUMINIO, UN USO PRUDENTE

Il nuovo parere del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare ribadisce la raccomandazione di un’uso prudente di questo prodotto. Le modalità con le quali si utilizza l’alluminio fanno la differenza. La migrazione da utensili o imballaggi rischia di esporre chi usa questo materiale in cucina a un potenziale rischio per la salute, “con particolare riguardo alle fasce piu? vulnerabili, rappresentate da bambini sotto i 3 anni, anziani sopra i 65 anni, donne in gravidanza, persone con funzionalita? renale compromessa”. I bambini, oltre ad essere piu? esposti, rappresentano una fascia biologicamente suscettibile agli effetti neurotossici dell'alluminio. Nell’introduzione del documento del CNSA gli scienziati chiedono alle istituzioni sanitarie l’elaborazione di un piano di monitoraggio relativo alla presenza e rilascio di alluminio dai materiali a contatto e una campagna di comunicazione efficace rivolta a cittadini e imprese.