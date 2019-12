Galatone, successo contro Specchia. Esordio vincente per la femminile contro Alliste

Colpo su colpo la Camer Gas & Power Galatone avanza e diventa protagonista nel campionato nazionale di primo livello di serie C maschile.

Nel derby tra bianco-verdi di ieri contro lo Specchia, la formazione di mister Rudy Alemanno ha avuto la meglio sui capuani in tre set, conquistati in maniera abbastanza agevole sul terreno di casa del Palazzetto dello Sport di Sannicola.

Match in discesa per il roster del presidente Giuseppe Giuri, che si porta a casa le prime due frazioni sul punteggio di 25-17, mentre chiude i conti del terzo sul 25-12. Alemanno coinvolge tutti i suoi atleti a disposizione, compreso il rientrante Aristide De Bitonti, che torna sul campo dopo un lungo stop di oltre un mese a causa dei suoi problemi al menisco.

Complice la sconfitta del Cus Bari sul campo del Cutrofiano, la squadra allestita dal dg Alberto Papa si ritrova così al secondo posto in classifica, con 14 punti conquistati nelle sei gare giocate, a quattro lunghezze dalla corazzata Molfetta, leader del girone B del torneo. E proprio ai baresi eel Cus capitan Dantoni e compagni faranno visita domenica prossima: “Non bisogna lasciarsi travolgere da facili entusiasmi per una classifica che ora sorride – sottolinea il tecnico neretino – ma figlia di un calendario per ora abbastanza amico. Ora ci aspetta un ciclo di fuoco che metterà alla prova la squadra e serviranno prestazioni importanti, ancor più di quelle fatte fin ora per capire che ruolo avremo nel prosieguo del campionato”. Nel match del prossimo week-end, un conto in sospeso da saldare per i bianco-verdi: “Il bilancio fino ad ora è positivo perché non dobbiamo mai dimenticare i molti esordienti in questo campionato che annoveriamo nelle nostre fila. Il gruppo è amalgamato e torneranno tutti utili. L' entusiasmo è giusto viverlo ma solo con il lavoro si può gioire delle vittorie. Testa alla prossima partita, su un campo che l'anno scorso ci ha lasciato l'amaro in bocca per una coppa Puglia persa al tie-break” chiosa coach Alemanno.

Intanto è cominciata anche l’avventura del roster femminile di Seconda Divisione: la Edil Perticari Galatone, guidata da mister Danilo Porco, si è imposta in una battaglia durata fino al quinto set sulla compagine dell’Alliste Volley. Capitan Marta Calò e compagne partono sottotono (13-25 finisce il primo set), per poi aggiudicarsi la seconda frazione sul 25-20; altro ko nella terza parte di gara (20-25), prima di salire definitivamente in cattedra e aggiudicarsi il successo con i parziali di 25-11 e 15-12, contro una squadra attrezzatissima e ostica, che sicuramente insieme alle bianco-verdi lotterà in cima alla graduatoria. Del roster, oltre a capitan Calò, fanno parte Azzurra Rapanà , Benedetta De Giorgi , Sara Cuppone , Aurora Piccolo , Ilenia Pagliarulo , Sara Greco, Ylenia Ottavio , Aurora Murrone , Alice Marra, Miriam Piccinno , Annarita Filieri, Agata Calò e Paola Cuppone: prossimo appuntamento per la compagine rosa domenica mattina sul campo della Jonica Volley Gallipoli.