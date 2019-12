Investito da un furgone, grave anziano ciclista

L'incidente questa mattina alle 10.30 sulla Cavallino-San Cesario.

Travolto da un furgone mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, è ricoverato in gravi condizioni al Vito Fazzi un ciclista di 78 anni. L'uomo stava pedalando sulla Cavallino-San Cesario quando è stato tamponato dal mezzo finendo sull'asfalto. Subito soccorso da un'ambulanza del 118 allertata dal conducente del furgone, è stato condotto in Pronto Soccorso in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Cavallino per le verifiche sulla dinamica.



Foto repertorio