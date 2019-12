Lecce torna in tv: questa sera protagonista su Rai Storia

La Capitale del Barocco protagonista della puntata di "Storia delle nostre città" in onda questa sera alle 21.10.



La capitale del Barocco torna in televisione: Lecce questa sera sarà protagonista sul canale Rai Storia nella puntata di "Storia delle nostre città", serie in sei episodi che racconta alcune delle più belle città italiane illustrandone il patrimonio storico-artistico.

I telespettatori attraverseranno i momenti storici fondamentali che hanno segnato l'identità di Lecce, consegnandoci le opere monumentali che ancora oggi sono simbolo e patrimonio dei leccesi. E poi poesia, letteratura, tradizioni, come l'arte della scultura della pietra leccese, e un "dizionario minimo" del nostro dialetto, per non lasciare inesplorato il nostro prezioso patrimonio linguistico.



Conosciuta anche come "la Firenze del Sud”, Lecce deve la sua fama alla straordinaria architettura barocca. Amata dall’imperatore Marco Aurelio e poi disputata per secoli tra Longobardi, Bizantini e Arabi, rimase sotto il dominio dei Bizantini che ne fecero un centro di vita culturale e religiosa. Nel quindicesimo secolo ci fu il massimo fiorire della città, punto di incontro di mercanti provenienti da tutto il mondo. Conquistata poi dagli spagnoli la città si trasformò cantiere a cielo aperto, per via degli edifici che gli spagnoli fecero erigere, in un crescendo di opere sempre più belle.



Appuntamento questa sera alle 21.10 su Rai Storia.