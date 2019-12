Cumulo di pene, arrestato 46enne di Casarano

Tra i reati contestati estorsione, ricettazione, truffa e sostituzione di persona.

Dovrà scontare in tutto 9 anni e 10 mesi di reclusione in carcere per i reati estorsione in concorso, truffa, ricettazione, furto aggravato, falsità in scrittura privata, falsità in testamento olografo, cambiale o titolo di credito, sostituzione di persona.

B.L.46enne del posto è stato arrestato dai carabinieri di Casarano su ordine di esecuzione di pene. I fatti sono stati commessi a Casarano, Melissano, Otranto, Maglie e Tricase dal 2004 al 2018.L' arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.