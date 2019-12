Notifica delle multe, Salvemini ritira il bando: si procederà a nuova gara

Il nuovo appalto riguarderà solo il servizio di notifica. La questione sollevata dal consigliere Rotundo: "Proroga illegittima e spese troppo alte per il Comune".



Il Comune di Lecce ha annullato la procedura di gara predisposta dal comando di Polizia locale per affidare l’appalto della fase di lavorazione e quella di notifica delle multe. Lo fa sapere il capogruppo del Partito Democratico Antonio Rotundo che aveva posto la questione all'attenzione del sindaco. Proprio nei giorni scorsi il primo cittadino Carlo Salvemini ha inviato a Rotundo una lettera con cui annuncia l’annullamento della procedura di gara e l'avvio dell'iter di una nuova gara per il solo servizio di notifica. Questo servizio finora è stato effettuato da Poste Italiane al costo di 16.50 per ogni singola sanzione. La proroga del contratto, senza aver aperto al libero mercato, ha causato un maggiore dispendio di risorse per il Comune – circa un milione e 800 mila euro l'esborso totale- ed un eventuale danno erariale. Senza contare che, secondo il consigliere Rotundo, si tratta di una procedura illegittima.