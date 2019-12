Bocconi avvelenati in strada: è allarme in zona Casermette

I bocconi hanno già causato la morte di tre cani e due gatti: l'allarme è stato lanciato sui social dal consigliere Andrea Guido.

Bocconi avvelenati in città: la notizia arriva dal consigliere di opposizione Andrea Guido, che ha lanciato l'allarme via social. Polpette avvelenate in strada con il solo scopo di far male agli animali: ed infatti i bocconi hanno già causato la morte di tre cani e due gatti. "Si trovano in Piazzetta Lucio Battisti, Via Domenico Modugno, via Degli Olita, Via Meucci, Piazzetta Bellini ed in

Via Raffaele Protopapa in zona Casermette a Lecce. - dichiara il consigliere - Sarà mia premura allertare gli uffici di competenza chiedendo più controlli perché comportamenti del genere vanno perseguiti e condannati. Inoltre