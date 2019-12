"Corpi Anticorpi Festival", open day al liceo Banzi: il programma

Free Home University, la piattaforma pedagogico-artistica per il sapere condiviso, curata da Alessandra Pomarico e Nikolay Oleynikov, e sostenuta da Regione Puglia e Musagetes Foundation, continua a sperimentare modalità e luoghi di apprendimento, questa volta stringendo un forte partenariato con il liceo scientifico G.Banzi di Lecce, una delle scuole più vitali per offerta formativa e attività extra curriculari, con forte volontà di incidenza nella vita del quartiere e dei suoi abitanti.

CORPI ANTICORPI FESTIVAL prevede un programma diffuso che include giornate di attivazione pedagogica in cogestione con gli studenti (18-21 dicembre) che si concluderanno il 23 dicembre con un ricco OPEN DAY presso il liceo Banzi con la presentazione dei lavori realizzati a conclusione del laboratorio di danza a cura di Barbara Toma e di cinema documentario condotto da Muud Film, l’introduzione al corso Educazione con e per i Diritti Umani a cura di Andrea Pignataro (Terzo Millennio) e la presentazione in anteprima del film d’arte Gente di Farina, Sale e Acqua realizzato a Castiglione d’Otranto dal gruppo di artisti russi di rilevanza internazionale Chto Delat.

Il collettivo di San Pietroburgo animerà tre forum pubblici (aula magna, Banzi il 23 mattina- Cineporto di Lecce il 23 sera ore 20, e al Mulino di Comunità per Lo spirito del grano, a cura di Casa delle Agriculture, il 27 dicembre a Castiglione d’Otranto).

Presso l’istituto scolastico sarà anche visitabile la mostra fotografica Dietro le porte di Lecce di Andrea Gabellone, e il percorso illustrativo/sonoro Attraverso. Dentro, in fondo e oltre gli stereotipi sull'immigrazione, in collaborazione con La Mantice.

Il festival include una residenza internazionale (28 dicembre- 2 gennaio) sui temi di arte, educazione, giustizia sociale e ambientale, in collaborazione con il network internazionale Ecoversities Alliance e conclude per l’anno 2019 le iniziative di Free Home University, al crocevia tra arte partecipata, ricerca sociale, pedagogia sperimentale e impegno politico, portate avanti sin dal 2014.

I percorsi artistico-formativi e la ricerca-azione con i protagonisti culturali che il territorio esprime sono stati dedicati a rafforzare le relazioni e i legami comunitari in un’epoca di crisi sociale ed ecologica, in particolare intorno a temi legati alla migrazione, ai diritti umani e ai diritti della terra. Giovani richiedenti asilo e rifugiati hanno partecipato a momenti di studio, vita e creazione in ognuna delle sessioni assieme a studenti, insegnanti, artisti e attivisti, in un percorso di conoscenza reciproca e riflessioni sul vivere in comune.

CORPI ANTICORPI si avvale della preziosa collaborazione e dei saperi di: Liceo Scientifico Banzi e BanzHack!, Casa delle Agriculture Tullia e Gino, Terzo Millennio, Robabramata, Muud Film, Gruppo Umana Solidarietà.

Col supporto di Regione Puglia, Musagetes (Canada) e Apulia Film Commission/ Cineporto di Lecce.



