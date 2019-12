Fumogeni e catene, denunciati sette tifosi del Casarano

I tifosi sono stati fermati dalla polizia di Nocera Inferiore poco prima della partita.



Sette tifosi del Casarano sono stati denunciati dagli agenti di polizia del commissariato di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. I supporters salentini, circa un centinaio, sono stati sottoposti ai controlli prima della partita Nocerina-Casarano, valida per il campionato di serie D. A bordo di un minivan: all'interno del mezzo è spuntata una borsa contenente petardi, fumogeni, catene, noccoliere e altri oggetti contundenti di vario genere, tra cui dei tondini in ferro tagliati in modo da risultare affilati e appuntiti. Il materiale è stato sequestrato mentre nei confronti dei tifosi sono state avviate le procedure per l'irrogazione, da parte del Questore di Salerno, del Daspo. Sul minivan c'era anche un uomo con precedenti per reati di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive