"Lord", 80 anni di eleganza per la storica boutique leccese

Storico traguardo per il negozio gestito dalla famiglia Bray, che ha fatto dell'eleganza e del buon gusto le sue parole d'ordine.



Moda, classe e raffinatezza: “Lord” è tutto questo. Lo storico negozio situato nella centralissima piazza Sant'Oronzo, nato insieme al palazzo che lo ospita, oggi spegne 80 candeline: un compleanno che segna un traguardo importante per la boutique gestita dalla famiglia Bray da quattro generazioni, e che ha fatto dell'eleganza e del buon gusto le sue parole d'ordine.

E' il dicembre 1939 quando nella piazza leccese apre i battenti “Lord”, un negozio di abbigliamento che offre alla clientela abiti eleganti e classici. La boutique molto piccola, occupava un solo piano dove erano esposti tutti i capi. Nel 1955 alla guida del negozio subentra la seconda generazione, che decide di cambiare il look ai locali ampliandosi al piano inferiore.



Undici anni dopo, a soli 12 anni, entra a far parte della squadra Maurizio, oggi alla guida insieme alla famiglia.



Nel 1973 “Lord” cambia di nuovo volto con una seconda ristrutturazione, pensata e realizzata da uno dei più importanti architetti dell'epoca che fece sì che il negozio venisse considerato il più bello di Lecce per eleganza e raffinatezza. Il punto vendita si trasferì interamente nel seminterrato, mentre al piano terra rimasero solo le vetrine.



Il 1999 segna l'anno della svolta: Marco, figlio di Maurizio, segue le orme del papà iniziando a lavorare nella boutique. L'innata passione per la moda e la giovane età lo spingono a pensare in grande: il negozio da sempre dedicato agli abiti classici e da cerimonia si apre ai brand casual e freschi, ampliando così l'offerta anche a un pubblico più giovane ma sempre nel segno della qualità. Una nuova ventata di freschezza arriva nel 2009 con Roberta, sorella di Marco, che spinge la famiglia a puntare anche sulla moda femminile.



Nel 2006 il negozio si rinnova nuovamente per rispondere alle esigenze di una città che sta cambiando e che è sempre più meta di turisti. Ecco quindi la terza ristrutturazione che riporta l'esercizio ai due piani originali trasformandolo in un luogo di incontro tra tradizione e innovazione dove poter comunicare emozioni, pensieri, idee e stili di vita.



L’amore e la passione del vestire con gusto rappresentano da sempre la filosofia del punto vendita che presenta un’ampia proposta di collezioni casual e di tendenza uomo/donna, rivolgendo un’attenzione particolare alla cerimonia uomo e alle taglie forti. Punto di forza è anche il servizio di sartoria, portato avanti con dedizione da un fidato e storico collaboratore dell’azienda.



Oggi il negozio è un riferimento per la moda di tutta la città e non solo. Da un anno è operativo anche l'e-commerce, gestito interamente da Marco e Roberta, rivolto al mercato italiano ed europeo: questo a dimostrare come nonostante gli 80 anni lo storico negozio non abbia alcuna intenzione di invecchiare.



Sempre al passo con i tempi, ed anche con le mutate esigenze dei suoi clienti, Lord è garanzia di stile e qualità nel segno della tradizione e dell'innovazione.





Lord è in Piazza Sant'Oronzo 2, 73100 Lecce (LE)

Telefono: 0832 303965

Email: lordlecce@libero.it

Sito web: www.lord1939.it