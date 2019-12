Travolto da un'auto mentre si trova in un pozzetto: paura per operaio ferito

L’incidente nel primo pomeriggio in via Leuca.

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi a Lecce, in via Leuca, dove un operaio 35enne di una ditta incaricate da Open Fiber di cablare la città è rimasto gravemente ferito, dopo essere stato investito. L’uomo si trovava all’interno di un pozzetto, quando, in circostanze non chiare, è stato travolto da una Lancia Y di passaggio, condotta da un anziano del posto.