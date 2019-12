Piazza Italia, annullato "sfratto" dal Mongolfiera: sollievo per 15 dipendenti

Il negozio resta nel centro commerciale fino a novembre 2020, grazie a una proroga concessa. Filcams Lecce: “Siamo cautamente soddisfatti. Segnali e impegni importanti”.

Svolta positiva nella vertenza Piazza Italia: il negozio, presente all’interno del centro commerciale Mongolfiera di Surbo, resterà al suo posto almeno fino al novembre 2020, grazie all’accordo raggiunto questo pomeriggio nella Prefettura di Lecce, dove il capo di gabinetto Beatrice Mariano ha incontrato i dirigenti di Piazza Italia, del Fondo CBr (proprietario dell’immobile) e la Filcams Cgil Lecce in rappresentanza dei 15 lavoratori coinvolti.

Dopo aver intimato a Piazza Italia lo sfratto alla scadenza del contratto di locazione (ossia entro il 9 dicembre), il Fondo ha lanciato importanti segnali di apertura concedendo una proroga della scadenza fino a tutto novembre 2020. Inoltre il Fondo si è anche impegnato a farsi parte diligente, presso i nuovi locatari, nel caso in cui tra un anno Piazza Italia non potesse mantenere gli stessi livelli occupazionali garantiti ora.