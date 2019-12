Blues made in Salento: la band “Glorify” presenta l’album “The groove is on”

Assaggi delle 10 tracce inedite a Lecce, Maglie e Tricase dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Metti cinque musicisti e compositori, tutti rigorosamente made in Salento, aggiungi ritmi funk, soul, blues, ma anche un po’ di r&b, jazz, new-jazz, condisci con tanta passione ed esperienza, complice l’occhio clinico di un’etichetta discografica anch’essa leccese.

È così che nasce (ed esce sabato 21 dicembre) su tutte le piattaforme digitali, per l’etichetta discografica L’Arca del Blues, il disco di inediti della band “Glorify”: Gloria Colaci alla voce, Sergio De Donno al piano, rhodes, hammond, Federico Quarta al basso, Toni Nichil alla batteria e alle percussioni e Antonio Cito alla chitarra. Dalla stessa data sarà disponibile la copia fisica del disco scrivendo ad arcadelblues@gmail.com oppure in occasione delle esibizioni live in programma.

Il disco. Si intitola “The groove is on”, 10 tracce che vogliono suggerire una visione della società, con i suoi disequilibri, i suoi pregiudizi e le sue paure, anche all’interno di una storia di amore, ma comunque e sempre con una visione positiva e ottimistica del futuro.

In Honesty As Priority, ad esempio, prevale il senso di rivalsa nei confronti di tutti quelli che tendono a sfruttare le persone, fino ad arrivare al punto di rubare le loro capacità ed i loro talenti. Così come in Election Day Blues, dove si è pronti a tutto pur di poter arrivare al potere con false promesse. Fino a toccare le iniquità di Storm, dove c’è un netto e doloroso distacco fra la vita della società in cui i valori morali prevalgono sugli egoismi e le fasce ristrette di persone che arrivano al potere e non hanno nessuna remora a fare qualsiasi cosa per puro interesse.

Il messaggio positivo del lavoro parte da pezzi come It’s Incredible e Joy and Fear, che raccontano come le storie d’amore possono nascere e continuare con delle difficoltà o paure, che però vengono cancellate nel futuro condiviso. Concetto di totale condivisione della gioia del vivere senza frontiere che viene esaltato in The Groove Is On, dove in un verso si dice: “Le persone hanno una pelle differente, ma il sangue è rosso per tutti…”, e quale più bella gioia del ballare insieme senza frontiere, avvolti da tutti i colori della vita. Messaggio che viene esaltato in Because My Life Is Wonderful, una preghiera verso Dio, quale esso sia, unico per tutti nella differenza delle religioni, dove è palese e grande il ringraziamento, perché la vita è bellissima.

Il calendario. La band “Glorify” si esibirà in assaggi e presentazioni integrali dell’album secondo questo programma:

- sabato 21 dicembre, all’ Art Caffè di Maglie, start 22.30

- venerdì 27 dicembre, Piazza Cappuccini a Tricase, ore 20

- mercoledì 1° gennaio, Galleria Piazza Mazzini a Lecce, ore 18

- venerdì 3 gennaio, Teatro Corte dei Miracoli a Maglie ore 21 (presentazione)

- lunedì 6 gennaio, Mercatino Multietnico a Lecce, ore 20.