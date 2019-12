Oltre 3700 passeggeri per "Natale in bus": positivi i dati del primo weekend

Ha preso il via sabato 14 dicembre il servizio gratuito di parcheggio e navetta previsto nel Piano della Mobilità per le festività natalizie.

Da sabato e fino al 6 gennaio, ogni giorno dalle ore 15.45 alle 01, i mezzi di Sgm partiranno dai parcheggi gratuiti di Foro Boario (360 posti auto) e Settelacquare (400 posti auto) verso il centro con frequenze dai 10 minuti (negli orari di punta) ai 15 minuti.

Sui bus Sgm con partenza da Foro Boario e Settelacquare in questo primo weekend di attività del servizio sono saliti 3.721 passeggeri.

Nel dettaglio: sabato 14/12 Linea Rossa F.Boario 514 passeggeri; sabato 14/12 Linea Verde Settelacquare 120 passeggeri; domenica 15/12 Linea Rossa F.Boario 2191 passeggeri; Domenica 15/12 Linea Verde Settelacquare 896 passeggeri.