Cattivi odori che causano cefalee e nausee, scatta sequestro per centro raccolta Rsu

Il Noe di Lecce ha messo sotto sequestro il centro comunale di raccolta Rsu nella zona artigianale di Ostuni, gestito da società salentine.

Cattivi odori che hanno causato cefalee e nausee nei cittadini: scatta il sequestro preventivo da parte dei carabinieri del Noe di Lecce su disposizione del gip, nella mattinata di oggi, a seguito di svariati controlli effettuati nel corso di tutto il mese di ottobre, di un centro comunale di raccolta Rsu, dell’estensione di circa 3.500 mq, ubicato nella zona artigianale di Ostuni, di proprietà comunale e gestito dall’associazione temporanea costituita da due società salentine.

La misura cautelare è riferita al solo sito di raccolta e stoccaggio dei rifiuti della città. L’attività dei militari dell’Arma, specializzati nei reati ambientali, svolta in piena sinergia e secondo le indicazioni del procuratore aggiunto di Brindisi, incentrata soprattutto sulle continue e svariate denunce e segnalazioni della cittadinanza, che lamentava le intollerabili esalazioni odorigene moleste, capaci di ingenerare difficoltà respiratorie, cefalee, nausee e turbamento della tranquillità e della quiete delle persone, ha permesso di accertare il deposito incontrollato di ingenti quantitativi di rifiuti urbani anche pericolosi, come batterie per auto, toner, olii minerali esausti e r.a.e.e. gestiti in violazione al capitolato speciale d’appalto ed alle specifiche norme di settore.