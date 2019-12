Deghi Calcio, tre punti d’oro contro l’Audace Barletta

Tre punti d’oro e meritati. La Deghi Calcio batte l’Audace Barletta e chiude con una vittoria il girone di andata.

Una prestazione importante quella posta in essere dalla compagine di mister Giuliatto, che, in particolare modo nei primi 45’di gioco, sciorina belle giocate, combinazioni in velocità e mette insieme numerose azioni pericolose dalle parti dell’area di rigore avversaria. Con l’innesto in difesa del centrale argentino Damian Andres Salto e la conferma a centrocampo di Monopoli accanto al rientrante Paolillo e al moto perpetuo Romano, la Deghi Calcio spinge con convinzione e trova il vantaggio in chiusura di primo tempo con l’incornata prepotente di Eugenio Palma.

La seconda frazione di gioco si apre con l’improvviso pari ospite, ma l’undici del presidente Alfredo Matranga non si scompone e ricomincia a macinare gioco. Meritato il secondo vantaggio siglato proprio dall’esordiente Salto, ancora di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La reazione dell’Audace Barletta non crea particolari problemi alla compagine di casa, che alla fine festeggia un’affermazione convincente e sale a 19 punti in classifica.

Domenica prossima si torna di nuovo in campo sull’erba naturale dell’impianto di San Pietro in Lama. Per la prima gara del girone di ritorno, ospite di giornata sarà il Corato, reduce dalla sconfitta a Molfetta e agganciato in vetta alla graduatoria dai “cugini” biancorossi, desideroso di riprendere la propria marcia.

«Una vittoria che volevamo centrare tutti i costi - sottolinea l’attaccante orange, Eugenio Palma – e che abbiamo meritato. Affrontavamo un avversario ostico, reduce da un paio di battute d’arresto consecutive, ma per noi era fondamentale fare bottino pieno. Sotto i dettami del mister abbiamo preparato al meglio il match nel corso della settimana – continua – e in campo abbiamo raccolto i frutti». Palma ha sbloccato il risultato con un bel colpo di testa: «Segnare fa sempre piacere, più importante che la mia realizzazione sia servita a portare a casa la vittoria. Un gol non casuale, costruito con il lavoro in allenamento». La chiusura del girone di andata coincide col primo bilancio di stagione. «Nessuna squadra ci è stata mai veramente superiore sul piano del gioco – ammette Eugenio Palma – e anche quando siamo usciti sconfitti non sono mancati i complimenti per quanto fatto sul campo. Con il ritorno, comincia un altro campionato. L’obiettivo è quello di affrontare ogni partita come se fosse una finale – la conclusione – alzando l’asticella e portando sempre più in alto i colori della Deghi Calcio»