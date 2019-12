Scontro tra auto e scooter, conducente sbalzata sull'asfalto: trasferita in ospedale

L’incidente attorno alle 13 a Lecce: provvidenziale l’intervento di soccorso di un infermiere e una soccorritrice del 118, liberi dal servizio.

Paura attorno alle 13 per il terribile scontro avvenuto su via Del Mare, dove un’auto e uno scooter si sono scontrati in circostanze in fase di chiarimento. Stando alle prime ricostruzioni, uno dei due mezzi stava facendo una manovra quando è avvenuto l’impatto: la conducente dello scooter è stata scaraventata sull’asfalto, riportando un trauma cranico.