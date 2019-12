Tumore ovarico da 20kg asportato ad una paziente, intervento record in un ospedale pugliese

La donna aveva da mesi una sensazione di peso addominale, poi la scoperta con una Tac. L'intervento è stato eseguito nel reparto di Ginecologia Oncologica del Miulli.

Un tumore ovarico di circa 20 kg è stato asportato nei giorni scorsi ad una paziente dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Lo riferisce Ansa. La paziente - ora in buone condizioni di salute è stata dimessa 4 giorni dopo l'operazione che ha comportato un intervento chirurgico particolarmente delicato di citoriduzione addominale - è una giovane donna che era seguita in ambulatorio da diversi mesi per distensione e senso di peso addominale.

Una Tac disposta dai medici dell'ospedale ha poi messo in evidenza la voluminosa massa addominale e la paziente è stata quindi sottoposta all'intervento chirurgico, eseguito dai chirurghi Vito Carone e Luca Leone, entrambi della Ginecologia Oncologica diretta da Francesco Legge, con il contribuito di Ivana Brunetti della Medicina Perioperatoria del Miulli diretta da Vito Delmonte. I medici del Miulli evidenziano come questo caso ribadisca l'importanza delle regolari visite di controllo.