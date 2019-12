Albano ospite da Simona Ventura: "Da ragazzo mi proposero di vendere droga"

"Ho sempre scelto la strada della positività. Quanto diventai cameriere certa gente mi diceva 'Potresti dare delle bustine a chi ti dico io e potresti guadagnare molto di più'. Ma risposi che io con 25 mila lire al mese sto benissimo, non ho bisogno d’altro: mi proponevano droga da portare ai loro clienti. Cosa che non ho accettato. È la fortuna di avere una famiglia solida alle spalle".

Lo ha raccontato Albano Carrisi, ospite ieri da Simona Ventura su Rai 2, durante un'intervista nella quale ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera. "Mio padre mi parlava di droga quando andava nei campi - ha continuato il cantante - e diceva che ti 'tiene in vita un giorno e ti ammazza per il resto della tua vita'. Io ho sempre pensato a quella frase".

Delle sue due mogli, Romina Power e Loredana Lecciso, ha detto: "Bellissime e anche intelligenti perché se alla bellezza non ci metti l'intelligenza finisce subito dopo due notti".