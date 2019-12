Fiamme in strada a San Donato: a fuoco due auto

I mezzi appartengono allo stesso nucleo familiare.

Doppio rogo a San Donato e nel mirino la stessa famiglia. L'allarme è scattato alle 22.30 circa di ieri: le chiamate ai vigili del fuoco sono partite dai residenti di via Oberdan che hanno avvertito l'odore di fumo e notato il rogo che stava interessando due mezzi parcheggiati in strada. Le fiamme hanno distrutto una Ford Ka e una Ford Focus appartenenti allo stesso nucleo familiare. Sul posto oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale anche i carabinieri della stazione di San Cesario che hanno avviato le indagini per chiarire l'origine delll'incendio.