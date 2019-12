Nel trolley quattro kg di marijuana, in manette 21enne

Il giovane è stato sottoposto ad un controllo da parte della polizia di Anzio.

Sorpreso con quattro chili di marijuana nel trolley durante un normale controllo stradale, per un 21enne incensurato scattano le manette. L'arrestato è Pierluigi Toma di Taurisano, fermato nella giornata di ieri a Nettuno, provincia di Roma, dai poliziotti del Commissariato di Anzio. Il giovane, al momento del controllo si trovava in auto: ad insospettire gli agenti la presenza di un trolley al cui interno erano infatti custodite delle buste in cellophane termosaldate con all'interno quattro chilogrammi di droga. Su input degli investigatori laziali sono scattati dei controlli anche in un b&b di Monteroni dove il giovane alloggiava da qualche mese e dove sono stati trovati altri 5 chili e 300 grammi della stessa sostanza.



Foto repertorio