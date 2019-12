Qualità della Vita: Lecce fa un balzo di 10 posizioni e raggiunge l'82esimo gradino

Lo studio del Sole 24 Ore pubblicato oggi ripercorre 30 anni di rilevazioni: nel 1990 il Salento era 77esimo ma negli ultimi tre anni si registra una risalita.

La provincia di Lecce rimane in fondo alla classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore ma sale di ben 10 posizioni passando dal 92esimo gradino del 2018 all'82esimo di quest'ano. In Puglia è la terza provincia, superata da Bari e dalla Bat ma cinque gradini più in alto di Brindisi, dieci di Taranto e lontana da Foggia, terzultima di tutte le province italiane, al 105eismo posto.

Gli indicatori presi in esame sono ricchezza e consumi, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, affari e lavoro, demografia e società, cultura e tempo libero. E' proprio il primo indicatore, quello più strettamente economico e finanziario, ad affossare la provincia che è 102esima: redditi procapite e pensioni rimangono tra i più bassi in Italia. L'indicatore più positivo è invece quello relativo a demografia e società che riguarda la speranza di vita, l'indice di mortalità e il numero di famiglie e convivenze.