Scirocco e clima mite nella settimana prenatalizia: piogge da giovedì

Netto rinforzo dello Scirocco che ci accompagnerà in questa settimana prenatalizia. Lo scenario barico europeo è attualmente caratterizzato dal dominio di una vasta cupola altropressoria di matrice subtropicale, la quale ha fatto letteralmente schizzare verso l'alto le temperature, soprattutto a quote medio-alte.

In giornata, la quota dello zero termico, ossia l'altitudine a cui è possibile trovare una temperatura di 0°C, raggiungerà valori tipicamente estivi, sfiorando soglia 4000m tra nord Algeria e Sardegna. Zero termico a 3600m sul Salento e ben oltre 1500m sulle Alpi



Una goccia fredda in quota, nota in gergo meteorologico come cut-off (l'isolamento da una circolazione più vasta di un'ansa depressionaria a cuore freddo), transiterà sui mari italiani a metà settimana, portando un generale, ma breve, peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sul Salento.

Il TEMPO sarà instabile giovedì per il transito di qualche rovescio possibile anche a carattere temporalesco; più sole venerdì, in attesa di un nuovo peggioramento nella giornata di sabato.



Il VENTO sarà moderato o sostenuto dai quadranti meridionali ma si attenuerà col passare delle ore, per poi rinforzare nuovamente sabato.