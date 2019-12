I vigili del fuoco si trasformano in Babbo Natale per portare i doni ai bimbi del Fazzi

L'iniziativa organizzata dall'assoziazione "Cuori e Mani aperte" di Don Gianni Mattia.

Un Babbo Natale speciale si calerà da tetto del Vito Fazzi per portare i doni ai piccoli pazienti ricoverati presso nei reparti Pediatria e di Chirurgia Pediatrica. Insieme a lui le corsie dell'ospedale si animeranno di clown e folletti per regalare ai bambini momenti di spensieratezza e gioia. L'iniziativa si svolgerà martedì mattina alle 9.30 ed è resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'associazione “Cuore e mani aperte”, presieduta dal Cappellano dell'ospedale don Gianni Mattia. Il Babbo Natale “acrobata” sarà infatti un vigile del fuoco che appeso con delle funi porterà un sacco carico di doni per ogni bambino donati dall'associazione.