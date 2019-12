Le sardine salentine scendono in piazza, il flash mob davanti all'anfiteatro

In migliaia si sono ritrovati sul sagrato della Chiesa della Madonna delle Grazie.



Nessuna bandiera politica ma solo pesci colorati come simbolo per riconoscersi: le sardine salentine si sono ritrovate in piazza Sant'Oronzo nel pomeriggio di oggi per portare avanti

le idee del movimento che si dichiara apartitico e in lotta contro ogni forma di populismo.

l'onda di manifestazioni innescata a Bologna solo un mese fa e arrivata al culmine ieri a Roma con quasi 100mila partecipanti in piazza San Giovanni.

Molto affollata e partecipata anche la manifestazione di Lecce: circa un migliaio di persone si sono concentrate di fronte all'anfiteatro sul sagrato della chiesa della Madonna delle Grazie dove alcuni giovani delegati hanno preso la parola per ribadire le ragioni della mobilitazione; nessun attacco politico specifico ma una richiesta di attenzione da parte della politica a temi come l'ambiente e il lavoro.