"Il mondo è nostro", Andrea e Fatou protagonisti della terza edizione di 167 Art Project

Il progetto ha già cambiato volto ad alcuni palazzi del quartiere con enormi murales.

Sono due bambini, Andrea e Fatou, i protagonisti della terza edizione di 167 Art Project, il progetto artistico promosso dalla Chiesa San Giovanni Battista per dare una nuova vita ai palazzi del quartiere 167 B. Il grande murales realizzato da Chekos' Art raffigura i due bambini che insieme tengono un planisfero e cita una frase del film “La Haine” di Mathieu Kassovitz, dove si narrano le vicende di tre ragazzi della banlieu parigina.