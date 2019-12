Promozione, Matino contro Manduria il big match dell’ultima giornata di andata

Si apre con il testacoda Racale-Uggiano l’ultimo turno d’andata del campionato di Promozione. La formazione allenata da mister Pietro Sportillo, favorita per organico e classifica, punta al bottino pieno per confermare la leadership e aumentare il vantaggio sulle dirette inseguitrici, Matino e Manduria attese dallo scontro diretto.

Sul neutro di Ugento, andrà in scena una sfida da dentro o fuori, chi perde tra Branà e Cosma scivola in basso.

Quarto in classifica e pronto ad approfittarne l’Ostuni atteso dal match casalingo contro il Veglie. La formazione salentina allenata da mister Tondi, dopo un mese critico, è pronta a ripartire, rivoluzionata nella rosa dalle scelte compiute dal direttore sportivo Tiziano Carlino. In casa biancazzurra hanno salutato Cortese, Petruzzella, Poso, Petrelli, Sambati e Giannuzzi per far posto a Protopapa, Iaia, Carlino, Mazzotta e Romano.

Pronto a rialzare la testa anche il Novoli, passato sotto la guida di mister Riccardo Cornacchia e lo Scorrano affidato alle cure del tecnico De Iaco che farà visita al Leverano di Renis. Derby dai punti pesanti in scena tra Maglie e Campi. Sfide complicate invece per l’Aradeo contro l’Avetrana e il Taurisano ospite del Sava. Fischio d'inizio alle 14.30.

15^turno Promozione, gir.B.

Aradeo-AS Avetrana: Giacomo De Paolis di Lecce

Atl. Racale-Uggiano: Marco Lombardo di Brindisi

Novoli-Carovigno: Andrea Rutigliano di Lecce

Ostuni-Veglie: Giulia Montrone di Bari

SF Leverano-DC Scorrano: Giammarco Raimondo di Taranto

Sava-Taurisano: Salvatore Montanaro di Taranto

Toma Maglie-Brilla Campi: Marco Colazzo di Casarano

V.Matino-Manduria: Andrea Bortolussi di Nichelino