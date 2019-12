Anche il Salento nel calendario dell'Aeronautica: due caccia sorvolano Lecce

C'è anche il Salento nel calendario 2020 che l’Aeronautica Militare ha presentato a Roma lo scorso 10 dicembre.

Il calendario è un viaggio interattivo attraverso le bellezze del Paese, fotografate da una prospettiva privilegiata, insieme ai velivoli militari che ogni giorno sono in volo per garantire la sicurezza dei cieli italiani e assicurare una vasta gamma di servizi alla collettività, dai trasporti sanitari di urgenza, alla ricerca e soccorso, all'intervento in caso di calamità. Un omaggio all'Italia insomma e un modo per sottolineare lo speciale rapporto tra il territorio e tutti i Reparti dell’Aeronautica Militare che, con il proprio patrimonio di valori e competenze costituiscono la presenza viva e attiva della Forza Armata lungo tutto la Penisola, da Plateau Rosà, in Valle d'Aosta, all'isola di Lampedusa.

Il mese di marzo è dedicato alla nostra regione e al Salento: una splendida foto di due velivoli addestratori T-346 che sorvolano il centro storico di Lecce a rappresentare il profondo legame tra la base aerea di Galatina, scuola di volo internazionale dell’Aeronautica Militare, e il territorio circostante.

Ma quest’anno calendario vuol dire anche solidarietà: parte del ricavato delle vendite andrà infatti a supportare il progetto benefico "Un dono dal cielo", promosso in collaborazione con l'Associazione Arma Aeronautica, in sostegno degli ospedali pediatrici Gaslini di Genova , Santobono Pausilipon di Napoli e Bambino Gesù di Roma con beni strumentali pediatrici.