"Bomba day" a Brindisi, città evacuata: via alle operazioni di disinnesco

Operazioni di despolettamento non dureranno meno di due ore. Ad attività completata una sirena avviserà i cittadini.



Le operazioni sono cominciate alle 9.30. Brindisi vive oggi la sua particolarissima giornata già ribattezzata "bomba day". L'ordigno bellico ritrovato nei pressi del cinema Andromeda è "nelle mani" dell'11° Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito Italiano: la zona rossa è stata evacuata dalle 53mila persone che vi risiedono; traffico automobilistico, ferroviario e aereo si sono interrotti. L'ultimo volo in partenza dall'aeroporto Papola Casale ha lasciato lo spazio aereo sulla città alle 9.25. Da quel momento in poi ogni momento può essere quello buono. Il rischio di esplosione è molto alto, ma se così non dovesse essere, la bomba di 230 chili verrà trasportata in una cava e fatta brillare durante la giornata di domani.

Le sirene hanno avvisato la popolazione che le operazioni di disinnesco sono cominciate. Un robot si occuperà del despolettamento insieme a due operatori. In caso di esplosione una struttura di contenimento, realizzata dall'Esercito, aiuterà a contenere l'onda d'urto.

