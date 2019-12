Coltivatori di legalità: il progetto “antimafia” per i giovani disoccupati

Il bando dei Comuni di Copertino, San Donaci e Cellino San Marco scadrà lunedì prossimo.

C’è tempo fino alle ore 12 di lunedì prossimo per iscriversi al bando promosso dall’ATS Libera-mente e partecipare così al progetto “Coltivatori di Legalità”, finanziato dalla Regione Puglia, nell’ambito dei “Cantieri dell’antimafia sociale”, per il rafforzamento dell’economia sociale e il supporto alla strategia per l’inclusione sociale attiva e il contrasto alle povertà. Il finanziamento complessivo è pari a 450mila euro ed è finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale dei giovani disoccupati e alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio, attraverso la messa a valore dei terreni confiscati alle mafie in agro di Copertino, per la formazione di specifiche figure professionali innovative nel settore agroalimentare, attraverso una rete forte e articolata, realizzata dai partners che affiancano il Comune di Copertino, proponente e capofila del progetto. In ATS, ci sono anche i Comuni di San Donaci e Cellino San Marco, Acli Puglia, la Fondazione Emmanuel, il Liceo “Don Tonino Bello” di Copertino, il Centro di Formazione Professionale Apulia, l’associazione copertinese Foreste Urbane e la cooperativa La Solidarietà.

Il progetto consisterà in azioni formative, seminari, workshop, anche aperti alla cittadinanza, per rafforzare il valore dell’antimafia sociale e promuovere l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo. L’iniziativa intende accompagnare 25 persone disoccupate verso l’inserimento nel mercato del lavoro.