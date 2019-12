Eccellenza, turno ostico per le salentine: Ugento e Gallipoli in terra foggiana

Chiamata ad un pronto riscatto la Deghi Lecce, rivoluzionata in questa sessione di mercato.

Parte favorita, almeno sulla carta, l’Ugento di mister Oliva impegnato nella trasferta di San Severo, contro la formazione fanalino di coda. Match in terra foggiana anche per il Gallipoli. I galletti allenati da mister Salvadore sono attesi dallo scontro diretto contro il Vieste. Importante sarà non perdere, per non veder allontanarsi il treno salvezza.

Match casalingo invece per il tranquillo Otranto. La squadra idruntina sfida il Bisceglie con l’obiettivo di prolungare il trend positivo in campionato. Chiamata ad un pronto riscatto la Deghi Lecce, rivoluzionata in questa sessione di mercato. Agli ordini di mister Giuliatto sono arrivati l’attaccante Alessandro Carrozza, il centrocampista Pasquale Monopoli e i difensori Diaoula Diagne Abdoulaye e Damian Andres Salto. Per i leccesi sfida dai punti pesanti contro la rivelazione del torneo Audace Barletta. Nell’ultima del girone di andata i riflettori puntati inoltre sul big match Molfetta – Corato.

15esimo turno di Eccellenza

F. Altamura - Orta Nova: Lovascio di Molfetta

AT San Severo - Ugento: Spina di Barletta

Atl. Vieste - Gallipoli: Laraspata di Bari

Barletta 1922 - Vigor Trani: Sciolti di Lecce

Deghi - Audace Barletta: Caldararo di Lecce

Otranto - UC Bisceglie: Tropiano di Bari

San Marco - Martina: Salomone di Bari

Molfetta - Corato: Liotta di Castellammare di Stabia