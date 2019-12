Colpi di pistola contro il salone di parrucchiere, si indaga a Lizzanello

Non è chiara la ragione dell’attentato avvenuto nel cuore della notte in via Paladini.

Cinque proiettili sono stati scaricati nella notte, contro il salone di parrucchiere “Antonio” di Lizzanello in via Paladini. Ad accorgersi dei colpi di arma da fuoco, il titolare dell’attività Antonio Perrone, arrivato questa mattina per aprire il locale.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione e i colleghi della compagnia di Lecce che hanno cercato elementi utili alle indagini: il titolare non ha saputo spiegare la ragione dell’attentato.