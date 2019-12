Ospedale di Maglie, Trevisi: “Cittadella della salute rimasta una contenitore vuoto”

Il consigliere del Movimento 5 Stelle Antonio Trevisi continua i sopralluoghi all’interno dei presidi sanitari salentini.

Criticità nella manutenzione dei locali e alcune mancanze nei servizi. Una situazione desolante quella apparsa agli occhi, nei giorni scorsi, del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Antonio Trevisi, appena varcata la soglia dell’ospedale di Maglie. “Locali totalmente inadeguati, prese scoperte con fili a vista, infissi vecchi, monovetro, arrugginiti e non isolanti che, causano la dispersione del calore rendendo inutili i termosifoni accesi notte e giorno, e comportando un enorme spreco energetico - spiega il consigliere che su questo presenterà un’interrogazione - Ma non solo, manca completamente una zona dove poter procedere alla sanificazione e decontaminazione delle ambulanze, fondamentale per garantire la sicurezza di utenti e operatori. Non c’è neanche un lavatoio, i servizi igienici sono carenti, e non funziona l’impianto anti incendio. Un altro problema riguarda le ambulanze che hanno già superato i 300 mila chilometri e quindi andrebbero sostituite, ma al momento non si sa quando arriveranno i nuovi mezzi”.

Quella che sarebbe dovuta essere una Cittadella della Salute, invece è rimasto un contenitore vuoto.