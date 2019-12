Natale al Castello: torna il mercatino più longevo della Grecía Salentina

Il 14 e il 15 dicembre al Palazzo De Gualtieriis di Castrignano dei Greci.

Natale al Castello, mostra-mercato dell’artigianato arriva alla settima edizione confermandosi il mercatino più longevo della Grecía Salentina: una tradizione ormai consolidata nel bel Palazzo De Gualtieriis di Castrignano dei Greci, portata avanti con passione dall’associazione culturale Meridia e dal suo presidente Anna Maria de Simone.

Un viaggio tra piccoli e grandi manufatti, realizzati da artigiani locali e non, che permetterà ai visitatori di apprezzare e portare a casa originali opere dell'ingegno, uniche ed irripetibili. All'interno delle sale esporrano artigiani della terracotta, del legno, del marmo. Ci saranno pittori, artigiani del cucito, della pelle, dei filati; artisti originali e creativi che esporranno gioielli e accessori moda eleganti e raffinati.

La manifestazione, infatti, nasce nel 2011 proprio con l'idea di portare nel Salento la tradizione dei mercatini natalizi altoatesini, per offrire una vetrina ai tanti artigiani locali e, sopratutto, per valorizzare l'antico palazzo baronale.

Natale al Castello è l’occasione per i più piccoli di vivere l’atmosfera incantata del vero Villaggio di Babbo Natale, con le renne, gli elfi e Santa Claus in persona.

Quest’anno, il 14 sera, saranno ospiti della manifestazione le voci del Movement Gospel Choir dirette magistralmente dal maestro Sergio De Donno. Una tradizione, quella del coro gospel, nata con la manifestazione e con Meridia che in questa edizione intende ricordare la vice presidente, recentemente scomparsa, la signora Fausta Bianchera, un pilastro per l'associazione e per tutta la comunità, alla cui memoria è dedicato il concerto. Domenica 15, alle 18:00 per i più piccoli, ci sarà lo spettacolo di Princesse e delle sue magiche bolle; alle 20:00 Babbo Natale aprirà lo scrigno dei pensieri felici e consegnerà un premio ai bambini che avranno espresso i pensieri più belli e a seguire il sorteggio della lotteria di Meridia.