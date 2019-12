Sotto effetto di droga, maltrattava la madre per avere il denaro: arrestato

Dopo mesi di maltrattamenti è finito in carcere un uomo di Alliste.



Da mesi maltrattava la madre costringendola a consegnarle somme di denaro. E' finito in carcere un uomo di Alliste a seguito della denuncia della donna. L'uomo, spesso in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze stupefacenti, con condotte reiterate, violente e sopraffattorie, da almeno 4 mesi torturava in maniera periodica e continuativa la madre convivente, minacciandola di morte, costringendola quotidianamente a vivere in un clima di forte turbamento emotivo e costante sopraffazione. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Lecce.