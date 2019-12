Controlli contro il lavoro nero: nei guai 3 ditte

Operazione dei carabinieri di Casarano con l'aiuto dell'ispettorato del lavoro.



Stretta sui controlli contro il lavoro nero nel basso Salento. A Ruffano, Matino e Melissano i carabinieri della compagnia di Casarano, con il supporto del personale dell'ispettorato del lavoro di Lecce hanno controllato 3 ditte. Denunciati in stato di libertà tre titolari di attività commerciali, responsabili a vario titolo di diverse violazioni,tra cui in materia di sicureza sui luoghi di lavoro, lavoro nero, mancata formazione sui rischi presenti sui luoghi di lavoro, omessa consegna ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuali e occupazione in nero di soggetto percettore del reddito di cittadinanza.



Durante il servizio i carabinieri hanno individuato 10 lavoratori, di cui 3 irregolari e 7 in nero, elevato sanzioni amministrative per un importo totale di 25mila euro e contestato ammende per un totale di 12.500 euro.