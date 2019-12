Fanno esplodere il bancomat, ma il colpo fallisce: è caccia ai banditi

L'episodio questa notte alle 3.30 a Torre San Giovanni.



Tentano l'assalto al bancomat ma il colpo fallisce. Ladri in fuga a mani vuote questa notte a Torre San Giovanni: alle 3.30 alcuni banditi hanno fatto esplodere lo sportello automatico della Banca Popolare Pugliese situata in via dei Bizantini. Una deflagrazione potentissima che però ha solo divelto la facciata dello sportello, lasciando però le casse blindate. Sul posto sono accorse le guarde giurate dell'istituto Cosmopol, ma al loro arrivo i malviventi erano già fuggiti. Le indagini sono affidate ai caranieri di Casarano, che si sono posti subito sulle tracce dei banditi.