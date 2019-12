Photored di San Cesario: il Prefetto annulla 2 verbali

Photored San Cesario di Lecce: il Prefetto annulla due verbali allo stesso automobilista su ricorsi predisposti dallo “Sportello dei Diritti”. Finalmente l’autorità amministrativa superiore censura l’operato degli accertatori senza necessità di rivolgersi al giudice di Pace con riduzione di costi e senza ingolfare la Giustizia

È stato e continua ad essere uno dei più odiati strumenti di rilevazione elettronica delle infrazioni in Provincia di Lecce, il famigerato “photored” di San Cesario che ha sanzionato centinaia, forse migliaia di automobilisti negli scorsi mesi, tanto da scatenare polemiche a gogo tra amministratori, opposizione e semplici cittadini che sono apparse sui social e sui media.

E da quando sono arrivati i primi accertamenti sono stati tantissimi coloro che hanno deciso di ricorrere avverso i verbali arrivati copiosi più volte anche nei confronti degli stessi asseriti “trasgressori”.

Molti si sono rivolti allo “Sportello dei Diritti” che, come da anni a questa parte in fattispecie simili, ha consigliato ed assistito gli automobilisti innanzi al Prefetto di Lecce che proprio negli scorsi giorni ha notificato i decreti di archiviazione di due verbali rivolti allo stesso cittadino.